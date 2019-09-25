أخبار مصر | برلمانية تطالب بدعم دعوة الرئيس لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بدعم دعوة الرئيس لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الوضع بدولة السودان.

وطالبت عطوة، بضرورة اتخاذ إجراءات لرفع الســـودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للمجهود الذي قام به شعبها لحماية مقدراته والمحافظة على دعم العملية السياسية بالدولة، مُشيرة إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية وأن يأخذ المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أمام الجمعية العام للأمم المتحدة إلى فتح نقاش تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال تأكيد الالتزام بنظام عالمي عادل قائم على السلام والاحترام المتبادل.

وأكد السيسي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، ضرورة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، نظرا للتحول الإيجابي الذي حصل مؤخرا، مضيفا أن "بقاء القضية الفلسطينية دون حل لا يعني استمرار معاناة الفلسطينيين فحسب، بل يعني استمرار استنزاف موارد شعوب الشرق الأوسط"، لافتا إلى "أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، والمبادرة العربية لا زالت قائمة".

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وقال الرئيس إن الحل السياسي في سوريا بات حاجة ملحة، مُرحبا بإعلان اللجنة الدستورية في سوريا، داعيًا إلى بدء عملها للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، واعتبر أن تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار، وسيكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أن "نهر النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود".

وأكد أنه رغم أن المفاوضات لم تعط نتيجة، إلا أن مصر لا زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر، وشدد على أن هناك حاجة للعمل على منع تدخل الجهات الخارجية في النزاع الليبي.

وفي الشأن اليمني، شدد السيسي على أنه "آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي أزمة اليمن من خلال الحل السياسي بمرجعياته المعروفة وإنهاء التدخلات من الأطراف غير العربية".

