شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «ريادة الأعمال والابتكار» على 160 ألف طالب وطالبة بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تطبيق مقرر ريادة الأعمال والابتكار على ١٦٠ ألف طالب وطالبة في كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية البالغ عددها 24 كلية ومعهداً، بداية من الفصل الدراسي الأول هذا العام وذلك لأول مرة.

وأضاف «الكردي» في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه أصبح من الضروري تغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال وتغيير فكر الشباب إلى فكر يتسم بالواقعية وتغيير نمط وطريقة تفكيره، من البحث عن وظيفة، إلى نشر ثقافة العمل الحر وجعلها الثقافة السائدة لدى الشباب وتشجيعهم على القيام بمشروعاتهم الخاصة، والتي من شأنها أن تسهم في بناء الوطن.

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ولفت إلى أن توجه الدولة يؤكد على ضرورة التركيز على الشباب باعتبارهم عماد الوطن وأساس بنائه، موضحاً أن الجامعة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تصبو لنشر فكر ريادة الأعمال، وأن أحد محاوره الأساسية هو تغيير ثقافة ريادة الأعمال عند الطلاب من خلال تنفيذ مقرر الزامى على جميع طلاب الجامعة اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي.

وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن مقرر «ريادة الأعمال والابتكار»، هو مقرر معتمد من مؤسسة بيرسون البريطانية، كما تم تخريج واعتماد ٤٥ من أعضاء هيئة التدريس كمدربين معتمدين في مجال ريادة الأعمال لتدريس هذا المقرر للطلاب.

وأكد الدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، CDCE، على نجاح تجربة المركز في تغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال من خلال تنفيذ مقرر ريادة الأعمال على جميع طلاب الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة استطاعت أن تصل للتصفيات النهائية في أكبر مسابقة عالمية عن نشر الوعي بريادة الأعمال، والتي تعقد في أكتوبر المقبل في فنلندا، مما يعد اعترافا دوليا جهد الجامعة في مجال ريادة الأعمال وما قامت به من دمج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، وما يتم تقديمه من خلال مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال لصقل مهارات الطلاب.