شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» ينظم معسكرًا للشباب للتدريب على خوض انتخابات المحليات والشيوخ غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، الخميس، فعاليات معسكر شباب الوفد، الذي تنظمه اللجنة النوعية للشباب، خلال الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر الجاري، تحت عنوان«الواقع وتحديات المستقبل»، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

أعلنت اللجنة المشرفة على معسكر شباب الوفد، الانتهاء من كافة التجهيزات، بدءاً من التسكين، وجدول المحاضرات، والبرنامج التفصيلى والزمنى للمعسكر، مؤكدة أن الهدف من عملية التدريب، هو تجهيز شباب الوفد، لكافة الفعاليات والاستحقاقات الانتخابية القادمة؛ واستعداداً لانتخابات المحليات، والشيوخ والنواب، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء أبوشقة بضرورة إعداد كوادر وفدية من الشباب الذي يؤمن بفكر الحزب، ويعتنق نهجه الفكرى.

ومن المقرر أن يلتقى «أبوشقة» بشباب الحزب المشارك في المعسكر، ويلقى خطاباً سياسياً في الحفل الختامى، كما يتم فتح حوار مفتوح بين رئيس الوفد والشباب.

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تتكون اللجنة المشرفة على المعسكر من طارق تهامى سكرتير مساعد الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين الصندوق المساعد للحزب، ومقرر اللجنة النوعية للشباب.

وأعلنت اللجنة المشرفة على تنظيم معسكر شباب الوفد، البرنامج التفصيلى للمعسكر، والذى سيتم تنفيذه خلال ثلاثة أيام تدريبية، تتضمن محاضرات سياسية وإدارية وإعلامية واجتماعية تهدف إلى إعداد كوادر وفدية جديدة، ففى اليوم الأول الخميس 26 سبتمبر، يتضمن محاضرة واحدة بعنوان«حزب الوفد..بين الفكر والتطبيق» ويتحدث خلالها عدد من قيادات الوفد.

بينما يتضمن اليوم الثانى الجمعة 27 سبتمبر ثلاثة محاضرات هي: علم النفس الإيجابى «رؤية تطبيقية» ويتحدث فيها الدكتور هانى صبرى مدرس الاجتماع السياسى بجامعة السويس، ومحاضرة حول«التغيرات المناخية كمصدر لتهديد الأمن دراسة حالة مصر» ويتحدث فيها الدكتور هشام بشير أستاذ العلوم السياسية، ووكيل كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، ومحاضرة حول «حروب الجيل الرابع ومخططات إفشال الدولة المصرية» ويتحدث فيها اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز مستشار أكاديمية ناصر العليا.

أما اليوم الثالث السبت 28 سبتمبر، فيتضمن ثلاث محاضرات هي: صناعة الإنسان في ضوء مهارات القرن الواحد والعشرين، وتتحدث فيها الدكتورة هاجر التونسى الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة العريش، ومحاضرة حول «الأمن القومى المصرى والعلاقات الثقافية الإفريقية» وتتحدث فيها الدكتورة رشا أبوشقرة المدرس بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، ومحاضرة «مستقبل الإعلام في مصر» ويتحدث فيها النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،ووزير الإعلام الأسبق. ويختتم المعسكر، مساء السبت، حيث يلتقى المستشار بهاء الدين أبوشقة بأبنائه شباب الحزب، ويلقى رئيس الوفد خطاباً سياسياً هاماً، كما يتم تنفيذ جلسة حوار مفتوح مع رئيس الحزب حول أهم القضايا في الساحة السياسية.