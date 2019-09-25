شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1879 مريضًا في قافلتين طبيتين بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنظيم قافلتين طبيتين بقريتى كوم عزيزة بمركز أبوحص، وجناكليس بمركز أبوالمطامير، حيث تم الكشف على 1879 مريضا من أبناء القريتين وتوابعهما وتقديم العلاج لهم مجانًا.

وأضاف «آمنة» أن ذلك يأتى فى إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.

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وأوضح الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية المنفذة بقرية كوم عزيزة بمركز أبوحمص أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على عدد 1494 مريضًا من خلال الأطباء المتخصصين فى الجراحة العامة والأمراض الجلدية تناسلية وأمراض العيون والأنف والأذن والمسالك والأطفال والنساء والتوليد والأمراض باطنة، وذلك من خلال عدد 10 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة، وتم خلال القافلة عمل عدد 262 تحاليل دم وطفيليات و4 أشعة سينية و45 أشعة سينية و120 كشف مبكر علي الأمراض الغير سارية و130 إستبيان وعمل تثقيف صحي لعدد 234 مواطنًا وعدد 13 حالة خلع أسنان.

الكشف على 1879 مريض فى قافلتين طبيتين بالبحيرة

الكشف على 1879 مريض فى قافلتين طبيتين بالبحيرة

وأضاف «بيومى» أن القافلة الطبية بقرية جناكليس فحصت 385 حالة من مختلف التخصصات حالة منها 142 أطفال و80 مخ وأعصاب و45 نساء وتوليد و7 أمراض مزمنة.

ومن جانبه، وجه المحافظ باستمرار عمل تلك القوافل الطبية العلاجية مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين من تلك القوافل والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.