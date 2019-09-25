شكرا لقرائتكم خبر عن «حجازي»: السيسي تحدث أمام الأمم المتحدة بشكل صريح عن قضايا مصر والعرب وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في خطابه رفيع المستوى أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ 74 بشكل واضح وصريح عن القضايا التي تهم العرب وإفريقيا والمساعي التي يجب أن توجه لتحقيق السلام وكذلك الدعوة إلى التعاون والتفاهم والتنمية المستدامة واحترام حقوق الشعوب بما يخدم صالح المجتمع الدولي.

وأكد السفير محمد حجازي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أهمية هذا الخطاب الذي تناول الأجواء والظروف التي يعيشها عالمنا المعاصر في الوقت الذي يشهد فيه النظام الدولي ضغوطا بسبب انتشار النزاعات المسلحة والإرهاب، وكذلك تهديدات المسارات الملاحية الدولية والحروب التجارية وتفشي ظاهرة الدعوة احادية الجانب والوطنية المفرطة، حيث أنها أمور تخطت المأمول من نظام دولي عالمي في حاجة إلى أن تتحد فيه الإرادات لمواجهة التحديات التي باتت عابرة للحدود وفِي حاجة لدعم ومساندة كل الأطياف الدولية.

وشدد على أهمية حديث الرئيس حول حاجة القضايا المطروحة لرؤية وطنية لحلها دون فرضها من إرادات خارجية، فضلا عن تذكيره بأن مصر عضو فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية ولها رؤية وإسهامات، موضحا أن أولى الرؤى التي طرحها على مجموع الحضور هي الملكية الوطنية للحلول بما يضمن فاعلية النظام متعدد الأطراف اذا ما احترم حق الدول في البحث عن حلول في القضايا التي تخصها.

وأضاف أن كلمة الرئيس أشارت إلى نجاح الأفارقة في فرض حلول إفريقية من خلال رؤية تنموية ورؤية قارية أساسها الاندماج، وإلى أن مصر تدشن في نفس الوقت مركز الاتحاد الأفريقي للإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، منوها بنجاح أفريقيا أيضا في حل ملفات النزاعات في أفريقيا الوسطى، فضلا عن تحقيق التآلف والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد في السودان لإدارة المرحلة الانتقالية.

ونوه السفير محمد حجازي بدعوة الرئيس السيسي بصوت واضح أمام الأمم المتحدة إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تلك القائمة التي تحول دون تعاون السودان مع مؤسسات التمويل الدولية حتى تعود لتمارس دورها الطبيعي كعضو في المجتمع الدولي وتمول وتدعم عملية التحول الاقتصادي المنشود أمام التحديات التي تواجهها أمام النظام الوليد.

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وأكد كذلك أهمية دعوة الرئيس لمؤسسات التمويل الدولية لتحمل مسؤوليتها تجاه عملية التنمية في القارة الأفريقية بأيسر الشروط خاصة أن أفريقيا يمكن أن تصبح بالفعل قاطرة للاقتصاد العالمي بعدما نجحت في إنشاء منطقة تجارة حرة قارية إفريقية وتؤسس لبنى تحتية، لافتا بشكل واضح إلى مبادرة مصر لإنشاء «منتدى أسوان للتنمية المستدامة»، والذي سيعقد اجتماعاته في ديسمبر المقبل، وهو المنتدى الذي سيحضره قادة دول ومؤسسات تمويل ومجتمع مدني حتى تكون آليات التنمية موضع تنفيذ للنهوض بمقدرات القارة الأفريقية.

وقال السفير محمد حجازي إن الرئيس قد تناول في خطابه الأزمات المزمنة والموروثة التي تعاني منها المنطقة، لاسيما القضية الفلسطينية والتي ذكر أنه من الضروري البحث عن حل عادل وشرعي يفضي لاقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس لوقف معاناة الشعب الفلسطيني الذي لن يبقي ضمير العالم مطمئنا ما دام هذا الشعب يعاني، وإننا كعرب منفتحون امام سلام شامل وعادل وان مبادرة السلام العربية متاحة والفرصة سانحة لشرق اوسط يمكن ان يقام فيه صرح للسلام والحق يعيد قواعد الاستقرار للمنطقة وللمنظومة الدولية.

وأضاف أن البحث عن جذور المشكلات كان يستدعي المشهد الليبي الذي مازال شعبه يعاني من مشكلات عدة، موضحا أهمية دعوة الرئيس في خطابا أمام العالم لتطبيق عناصر خطة الأمم المتحدة التي تم تبنيها في أكتوبر 2017 والتي تسعى من أجل التوزيع العادل للثروة والسلطة والدور الشعبي مع القضاء على فوضى المليشيات ووقف تدخل الاطراف الدخيلة في الشأن الليبي.

وأشار إلى ترحيب الرئيس في كلمته بتأسيس لجنة دستورية في سوريا تسعى من أجل الإسراع لإيجاد حل سياسي مرضي عنه بين الحكومة والمعارضة ودون إبطاء، فصلا عن تأكيده اننا نقف مع الخليج أمام التهديدات التي تشهدها الملاحة عبر اعتداءات على المنشآت النفطية وتهديد للمسارات الملاحية.

وأكد أهمية كلمة الرئيس حول الارهاب ووصفه في خطابه خطر الإرهاب «بأخطر تحديات العصر» ودعوته إلى نهج شامل لمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء ودعم قرارات مجلس الأمن التي تقف ضد الذين يوفرون ملاذات ومنابر إعلامية وتسهيل انتقال الإرهابيين وسفرهم وتمويل تلك الجماعات، فضلا عن تأكيده استعداد مصر لتكثيف نشاطها مع الأمم المتحدة تطبيقا للقرار 2354 الذي يوفر إطارا دوليا شامل لمواجهة خطاب الإرهاب والكراهية، وأن هذا القرار تم تبنيه بمبادرة مصرية وإعلاء قيم التسامح.

وحيا السفير محمد حجازي مطالبة الرئيس بإزالة الظلم التاريخي الواقع على قارتنا ومطالبته بتمثيل عادل ومتوازن لأفريقيا في مجلس الأمن التزاما بِمَا ورد في إعلاني «اوزولويني» ( الخاص بموقف أفريقيا في توسيع عضويتها بمجلس الأمن)، و«سرت» (الخاص بإنشاء هيئة تسرع عملية التكامل في القارة وتدعم تمكين أفريقيا في الاقتصاد العالمي).

وأكد أن الرئيس السيسي اختتم خطابه بالأمم المتحدة بكلمة «هامة للغاية»، حيث طرح وللمرة الأولى مشروع سد النهضة أمام المجتمع الدولي كي يحمله مسؤوليته لإيجاد حل يتفق عليه ويرضي جميع الأطراف، وذلك بعد تعثر المفاوضات، مضيفا أن الرئيس السيسي حرص على أن يؤكد أزلية العلاقة مع دول حوض النيل وأن مساعينا هي لرفعة شعوبه وأننا نفهم حق اثيوبيا في التنمية، ولكنه أكد في الوقت ذاته حق مصر في الحياة بوصف أن نهر النيل هو قضية وجود لمصر.