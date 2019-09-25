شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي حول حق مصر بمياه النيل ورفض الشعب لحكم الإسلام السياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح الأربعاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول حق مصر في مياه النيل ورفض الشعب المصري لحكم الإسلام السياسي.

وقالت صحيفة «الأنباء» الكويتية، تحت عنوان (السيسي...حق مصر في نهر النيل مسألة حياة وقضية وجود)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصف حق مصر في نهر النيل بـ«مسألة حياة وقضية وجود»، وهو ما يضع مسؤولية على المجتمع الدولي، لحث الأطراف على التحلي بالمرونة لاستئناف التفاوض، مشيرا إلى أن مصر سعت على مدار عقود، إلى توثيق أواصر العلاقات مع دول حوض النيل.

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كما أبرزت الصحيفة لقاء الرئيس السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن المنطقة ستظل في حالة عدم الاستقرار، طالما سعى الإسلام السياسي إلى الحكم، مؤكدا أن الرأي العام رفض حكمه ولا يقبل به مرة أخرى، بينما نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله:«إن مصر لديها قائد عظيم وزعيم حقيقي، يحظى باحترام كبير.. وإن الرئيس السيسي استطاع استعادة النظام والاستقرار في مصر بعد الفوضى».

بدورها، قالت صحيفة «النهار»، تحت عنوان (الرئيس المصري: الرأى العام لن يقبل بحكم الإسلام السياسي)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه «زعيم حقيقي وقائد عظيم»، مشيرا إلى أن مصر كانت تشهد فوضى عارمة قبل أن يأتي إلى السلطة.

بينما قالت صحيفة «السياسة» الكويتية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على أن حق مصر في نهر النيل، مسألة حياة وقضية وجود، قائلاً: «إنه ومع إقرارانا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر، مسألة حياة وقضية وجود، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في حض جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعياً للتوصل لاتفاق مرض للجميع بشأن سد النهضة».

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، وتكثيف العمل المشترك والجهود الدولية، سعياً للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب.