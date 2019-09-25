شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالعديد من المنافذ التجارية ومنافذ أمان بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن ذلك جاء «فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ،وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد».

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وقامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة «كلنا واحد» للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتباراً من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وحرصت وزارة الداخلية من خلال منظومة أمان على المشاركة فى مبادرة كلنا واحد لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية ، إعتباراً من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019 ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ولاقت المبادرة إقبالاً وإستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم، فيما وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.