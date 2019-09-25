شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «تسريع الاستجابة للقضية السكانية» يوصي بتفعيل لجان السكان بمراكز أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الفريق المركزي لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، الأربعاء، زيارته لمحافظة أسيوط التي بدأها، الثلاثاء، وذلك لتقديم الدعم الكامل لفريق وحدة المشروع الفرعية بالمحافظة، والتأكيد على أهداف المشروع ومناقشة مهام وآليات التنفيذ والمهام المكلف بها الجهات المشاركة وإجراءات التنسيق المقترحة، والتأكيد على أهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة وسليمة وآليات الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

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وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، الأربعاء، أن فريق عمل المشروع المركزي يستكمل عقد المقابلات مع الشباب المتطوعين واختيار المتميز منهم لضمهم إلى المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة وفريق الرصد الميداني ومناقشة خطة عمل محافظة أسيوط ومؤشرات قياس الأداء وتحديد الإمكانيات المعلوماتية لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.

وأوصى فريق العمل المركزي للوزارة، خلال زيارته لأسيوط، بضرورة تفعيل لجان السكان بالمراكز وعمل لجان سكانية على مستوى القرى وتدعيم فريق الرصد الميداني بكافة الأجهزة والأدوات اللازمة لتأدية أعمالهم بإشراف كامل من مراكز المعلومات.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في 5 محافظات هي: المنيا وسوهاج وقنا وأسيوط والقليوبية بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ويهدف تعزيز نهج لامركزى متعدد القطاعات لضبط النمو السكاني تحت قيادة المحافظ في المحافظات الخمس وبمشاركة الشباب في المتابعة وفى صنع القرارفي ضوء ضرورة تكاتف جهود كافة الشركاء لضبط النمو السكاني باعتباره أحد معوقات التنمية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بكافة محاورها.