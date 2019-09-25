شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي لقوات الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة، تضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات لصد الهجمات الجوية المعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة بالدولة، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثنـاء إدارة العمليات، مشيداً بالدور الوطنى الذي يقوم به رجال الدفاع الجوى في تأمين سماء مصر نهارًا وليلاً ويقظتهم الدائمة لفرض السيطرة على المجال الجوى بالتعاون مع القوات الجوية.

كما التقى الفريق محمد فريد بقادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مشيداً بما يبذلوه من جهد للدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

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وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة تملؤهم العزيمة والإصرار على تنفيذ المهام التي توكل إليهم للدفاع عن حدود مصر الغربية ضد كافة المخاطر والتحديات والتصدى لكافة محاولات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن مصر القومى.

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حواراً مع قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية، إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم تجاه كافة الموضوعات التي تدور في أذهانهم موضحاً كافة الأمور على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

وأثنى الفريق محمد فريد على ما يبذله حماة البوابة الغربية من جهود وتضحيات خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وكذا المهربين والمتسللين عبر الحدود الغربية والتصدى بكل شجاعة للتهديدات والمخاطر التي تواجه أمن مصر القومى ومنع الهجرة غير الشرعية في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبى تنفذه إحدى تشكيلات الدفاع الجوى ويلتقى رجال المنطقة الغربية العسكرية

الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبى تنفذه إحدى تشكيلات الدفاع الجوى ويلتقى رجال المنطقة الغربية العسكرية

الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبى تنفذه إحدى تشكيلات الدفاع الجوى ويلتقى رجال المنطقة الغربية العسكرية