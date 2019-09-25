شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يستقبل أفارقة مرشحون للكهنوت للإقامة بدير القديس سابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا انطونيو المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للأقباط الروم، إن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني استقبل في دير القديس سابا البطريركي المقدس بالإسكندرية شماسين إلى جانب 2 آخرين من المرشحين للكهنوت من دولتى الكونغو وتنزانيا، الذين سيقيمون في الدير من أجل إعداد أنفسهم للدورة الدراسية القادمة في «مدرسة القديس أثناسيوس» التي تقام في الدير.

وأوضح «انطونيو» أن دير القديس سابا البطريركي المقدس هو بمثابة الحضانة الروحية لبطريركية الإسكندرية، والتي تقوم بإعداد أبناء كنيسة القديس مرقس للمستقبل، الذين سيعملون عمل المبشرين لدى البطريركية في القارة الأفريقية حيث تعمل بطريركية الإسكندرية على تنشيط «مدرسة القديس أثناسيوس» القائمة، وتتطلع لإحياء الأكاديمية اللاهوتية الإسكندرانية «أكاديمية الإسكندر الأكبر» لأن مركز الثقل للعمل التبشيري في أفريقيا سيكون وسيظل مركزه مدينة الإسكندرية العظمى.

وفى سياق متصل قال المتحدث الرسمى باسم البطريركية أن المتروبوليت بندليمون مطران برازافيل وغابون زار مدينة Nkayi لتفقد العمل الجاري في كنيسة التجلي في رعية Aitolos وذلك لمتابعة استعدادات تنظيم حفل افتتاح الكنيسة الذي سيقام يوم الأحد 29 سبتمبر 2019 كما توجه بعد ذلك إلى مدينة Dolisie حيث زار المدرسة الأرثوذكسية الابتدائية والجمنازيوم والتقى أعضاء هيئة التدريس وقدم للمدرسة، المواد التعليمية والقرطاسية اللازمة لخدمة العمل التدريسي للعام الدراسي الجديد 2019-2020، الذي يبدأ في 1 أكتوبر المقبل.