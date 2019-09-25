شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تشارك في قمة الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة UN Impact Summit، تلبية للدعوة التي تلقتها الوزيرة من رئيس منتدى الاقتصاد العالمي، للمشاركة في هذه القمة السنوية للمنتدى، التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعُقدت هذه القمة في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخراً بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي.

وتم خلال القمة مناقشة عدة موضوعات هامة منها أهمية التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والقضايا الخاصة بتمكين المرأة، وذلك من خلال سلسلة حوارات رفيعة المستوى، حيث تحظى القمة بمشاركة عدد من قادة ووزراء بعض دول العالم، وممثلي بعض المنظمات الدولية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وقد دُعيت الدكتورة رانيا المشاط لحضور هذه القمة، احتفاءً بما أنجزته الحكومة المصرية في النهوض بقطاع السياحة، الذي ظهر جليًا فيما حققته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميًا، وفقًا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، الذي صدر في سبتمبر الجاري، حيث جاءت مصر رابع أعلى نموا في الأداء عالميا في هذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميًا بعد أن كان يحتل المركز الـ74.

كما تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداءً، فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية، وتقدمت من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، وفقا لهذا التقرير.

وجاءت مصر وفقا للتقرير الذي نشرته Bloom Consulting «بلوم للاستشارات» المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر الجاري، في موقع الصدارة في هذا التصنيف على مستوى أفريقيا حيث احتلت المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013 .

كانت وزارة السياحة المصرية قد وضعت تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية أولوية لديها، خاصة من خلال تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر وهو إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها محور التنشيط والترويج ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر، حيث قامت الوزارة في 9 سبتمبر الجاري بالإعلان عن العديد من الشراكات الدولية مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة.