شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: أسرة المتوفى في إيطاليا تستحق معاشًا كاملًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بسرعة بحث طلب أسرة المواطن «س. ر.ح»

من محافظة القليوبية المتوفى في ميلانو بتاريخ 15/8/2019، الذي يلتمسون فيه مساعدة المكتب لهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية.

تلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي يفيد بأن المكتب تواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية (الأنبس) لبحث الملف التأميني للمواطن، والتي أكدت أن المواطن كان خاضعا لمظلة التأمينات، وتستحق أسرته معاشاً كاملاً، وقد تم إبلاغ الأسرة الموجودة بمصر بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.