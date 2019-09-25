شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تصدر النسخة الورقية من العدد الأول لمجلتها الدولية «JHASS» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة القاهرة النسخة الورقية من العدد الأول من المجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية «JHASS»، والتي تصدر باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد «Emerald»، وكان العدد الإلكتروني قد صدر في يوليو الماضي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المجلة تهتم بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، كما تساعد في نشر أبحاث الأساتذة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في منصات النشر الدولي العالمية باللغة الإنجليزية أسوة بالعلوم الأساسية والطب والصيدلة والهندسة.

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وأضاف الدكتور الخشت أن المجلة الدولية هي الأولى للجامعة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، موضحًا أن الجامعة تقوم بالعمل على هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الإعداد والتجهيز، ومؤكدًا أن هذا الإصدار يُعد خطوة جديدة نحو العالمية، ما يسهم في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، ويسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين العرب والأجانب.

وأشار إلى أن الجامعة اتخذت أكبر «حزمة إجراءات» لتشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس، تمثلت في زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم في مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير في عام 2018، وتم رفع مكافأة النشر الدولي لعام 2019 بنسبة 100%، ورفع مكافأة النشر الدولي 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي ساينس أو نيتشر لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، ودعم بند الأبحاث بنسبة 100%، وهو خاص بمستلزمات ومواد البحث، كما تم رفع مكافأة الإشراف على الماجستير إلى ٢٠٠٠ جنيه، والإشراف على الدكتوراه إلى ٣٠٠٠ جنيه، وزيادة مكافأة تحكيم الماجستير إلى ١٢٠٠ جنيه، وتحكيم الدكتوراه إلى ١٦٠٠ جنيه.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة موازنة البحث العلمي والنشر الدولي باسم الجامعة في الدوريات العلمية المُصنفة دوليًا.