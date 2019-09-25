شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل يكشف حجم الإنجازات بالدولة المصرية: ترقى إلى حد الإعجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن الدولة المصرية بها إنجازات على أرض الواقع غير مسبوقة، مشددا على أنه لا يوجد عاقل ومراقب متابع يستطيع أن ينكر هذه الانجازات.

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وأضاف عبد الحليم قنديل، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أن بعض هذه الإنجازات غير مسبوقة، ويوجد إنجازات داخل الدولة المصرية ترقى إلى حد المعجزات، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وشبكة الطرق العملاقة، ومحطات الكهرباء الضخمة، وصولا إلى مشروع القضاء على "فيروس سى"، فضلا عن تعظيم قوة الجيش المصرى وتسليحه باعتباره أكبر قوة فى المنطقة.

وتابع عبد الحليم قنديل، من الإنجازات أيضا تحقيق الاستقلال الوطنى للدولة المصرية، وأن مصر لا يعنيها أن تستمر المعونة الأمريكية، وغيرها وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية حققت الكثير من المكاسب بعد ثورة 30 يونيو.