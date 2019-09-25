شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: حملات لرفع كفاءة الإنارة بالواحات البحرية والهرم ومنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة الانتهاء من تركيب 120 عامود إنارة بالطريق الدائرى بمدينة الباويطى والطريق المؤدى إلى منطقة بئر المطار، بمركز ومدينة الواحات البحرية، كما تمت صيانة 50 عامود إنارة للتسهيل على قائدى السيارات المترددين على الطريق والذى يشهد كثافات مرورية، استجابه لمطالب مواطنى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين خاصه فيما يتعلق بقطاعات الإنارة والإشغالات والنظافة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على تلقى مطالب المواطنين وتوجيه الحى أو المركز المختص لسرعه حلها.

وأشار راشد أنه فى إطار متابعة انتظام العام الدراسى الجديد وإزالة أى معوقات تواجه المواطنين قد تم افتتاح فصل للتعليم التجارى بمدرسة الحارة الإعدادية استجابة لمطالب أهالى الحارة نظراً لتلقى المحافظة طلبات من بعض أولياء الأمور الراغبين بقرية الحارة فى التحاق أبناءهم بالتعليم التجارى.

كما أكد المحافظ أنه فى إطار التوجيهات لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة الإنارة وتركيب أغطية للبالوعات المكشوف وإنهاء أى مظاهر للإهمال فقد انتهى حى الهرم من تركيب 52 كشاف ليد بطريق كعبيش وشارع الحكمة ومطلع الدائرى المنصورية بنطاق حى الهرم حيث تلقت المحافظة مطالب المواطنين برفع كفاءة الإنارة بتلك الشوارع لصعوبة السير به فى الفترات المسائية، لافتاً إنه تم رفع كفاءة الإنارة بقرية أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر حيث تم عمل صيانة كاملة لأعمدة الإنارة المتواجدة ودعم بعض الشوارع بأعمدة إنارة إضافية.