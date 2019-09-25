شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلميين: لجنة آداب المهنة تدرس 17 مخالفة.. وإجراءات ضد من تثبت مخالفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن لجنة آداب المهنة بالنقابة، تواصل عملها فى مواجهة كافة مخالفات الخروج على آداب المهن العلمية، موضحا أن اللجنة تدرس 17 مخالفة، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق قانون النقابة، ضد كل من يُثبت مخالفته.

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وأضاف المليجى، فى بيان أن لجنة رواد وخبراء صناعة الأسمنت، عقدوا اجتماع ضمن خطة النقابة فى الاستفادة من مواردها ممثلة فى أعضائها العاملين فى القطاعات المختلفة، حيث تم بحث إمكانية تطوير صناعة الأسمنت، ودور النقابة فى تنميتها، لافتا إلى أن قرارات الاجتماع حث كافة المراكز البحثية فى مجال صناعة الأسمنت على الاهتمام بدراسات خفض التكلفة، لكى تتمكن مصر من المنافسة العالمية فى سوق الأسمنت.

وتابع: كما سيتم اعتبار هذه اللجنة ومن سينضمون إليها من الخبراء، ذراعا علميا لكافة مصانع الأسمنت، وستجرى زيارات ميدانية لكافة المصانع، للوقوف على ما يواجهها من مشكلات، ومن المقرر أن تقدم اللجنة خلال أيام برنامج تدريبى للعلميين الجدد، والطلبة بكليات العلوم على هذه الصناعة، بالإضافة إلى مساعدة النقابة على تحصيل حقوقها من الدمغات الإنتاجية المقررة على صناعة الأسمنت.