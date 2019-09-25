شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتابع وصول الكتب المدرسية إلى الطلاب فى المدارس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع قيادات التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى المحافظات وصول الكتب إلى الطلاب داخل المدارس واستلامها بشكل فعلى دون تأخير، حرصا على وقت الطلاب فى العام الدراسى الجديد والبدء فى شرح المنهج وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى.
وفى محافظة الجيزة تابع محمود الفولى، وكيل المديرية وصول الكتب لطلاب المرحلة الابتدائية فى إحدى مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية، مؤكدا أن هناك توجيهات لجميع المدارس بتسليم الطلبة للكتاب المدرسى وعدم تأخيره لأى سبب.
وفى عدة محافظات أخرى منها القاهرة والقليوبية تابع محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة تسليم الكتب للطلاب مطالبا مديرى الإدارات بالمرور على المدارس والتأكد من استلام الطلبة للكتاب المدرسى.
وكانت الدراسة انطلقت الأحد الماضى فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.
ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
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