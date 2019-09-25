شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وكيل الأزهر يتفقد معاهد مدينة نصر للاطمئنان على سير الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، مجمع معاهد مدينة نصر النموذجى، حيث اطمأن على سير الدراسة وانتظام العمل، موجهًا النصح للطلاب بضرورة الاستفادة من تواجدهم داخل الفصول والإنصات لشرح المعلمين حتى يصلوا إلى الفهم الصحيح للدروس، ومن ثم إجراء النقاشات المفيدة التى تؤدى إلى ثبات المعلومة فى ذهن الطالب.

وحث وكيل الأزهر المعلمين على ضرورة الاقتراب من الطلاب والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وتوجيه النصائح التربوية لهم، مع ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية وقيام الأخصائى الاجتماعى بدوره فى متابعة الطلاب، وأن تعمل المعاهد على توفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية وحث الطلاب على كسب المهارات والتعلم والحفاظ على نظافة معاهدهم.

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