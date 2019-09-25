فرع منظمة خريجى الأزهر فى تايلاند تطلق قافلة توعوية للمدارس الإسلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فرع المنظمة بتايلاند قافلة توعوية، بمشاركة عدد من طلبة وطالبات جامعة الأزهر الشريف من أبناء تايلاند وعددهم 30 شخصاً.
انطلقت القافلة إلى عدد من المدارس الإسلامية بتايلاند بهدف بيان دور الأزهر الشريف فى نشر وسطية الإسلام وسماحته وجهوده المستنيرة فى مكافحة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين والعمل على تصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة ومحاربة الفكر المتطرف، وكذا تعريف الطلاب بعقيدة أهل السنة والجماعة.
شارك فى القافلة مبعوثى الأزهر الشريف لدى معهد المجلس الدينى فى تايلاند، وألقى الشيخ أحمد عبد الرحمن الفخرانى ،أحد المبعوثين كلمة تحدث فيها عن فضل الأزهر الشريف ودوره فى نشر الفكر الوسطى المعتدل ومحاربة الفكر المتطرف، وضرورة تبصير الشباب بخطورة هذا الفكر حتى لا يقعوا فريسة لدعاة الشر.
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