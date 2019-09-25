شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية للطرق الصوفية ترسل برقية تأييد لرئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية أثناء انعقادها أمس، بمقر المشيخة الجديد فى أول اجتماع لها برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى وقيادات الطرق الصوفية الذين يمثلون أكثر من 20 مليون متصوف - برقية تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت المشيخة العامة فى بيان لها، إن البرقية جاءت لتعبر عن تأييد جموع الصوفيين لخطوات الرئيس الإصلاحية سواء كانت السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الخطوات التى تنهض بمجتمعنا سواء كانت الداخلية أو الخارجية التى قام بها ويقوم بها الرئيس السيسى ويذكرون بالقدر تلك المكانة التى تبوأتها مصر منذ توليه القيادة ويضرعون الى الله عزوجل أن يوفقه ويرعاه ويسدد على طريق الحق والخير خطاه.