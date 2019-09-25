شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يشهد اللقاء التعريفى بمعهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدى، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والشيخ مصطفى وافي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، اللقاء التعريفي لأولياء أمور الطلاب الوافدين عن معهد البعوث الإسلامية والدراسة به وكيفية الالتحاق به.

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تناول اللقاء الموسع الإعلان الرسمى عن افتتاح معهد البعوث الإسلامية (رياض أطفال - ابتدائي) بمدينة نصر (ومقره معهد الدكتور عادل لطفي سابقا)، علمًا بأنه قد بدأ تلقى طلبات تحويل الطلاب الوافدين والأجانب لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي فقط من معاهد منطقة القاهرة الأزهرية إلى معهد البعوث بدءًا من يوم السبت الموافق 21/9/2019م، لمن يرغب ذلك من أولياء الأمور.

ويعتبر المعهد نقلة نوعية لتعليم أبناء الوافدين غير الناطقين باللغة العربية حيث سيقوم بالتدريس بالمعهد نخبة من المدرسين المتخصصين في هذا المجال في ضوء المناهج المطورة.