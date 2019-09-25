شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة بشارع ترعة الزمر ورفع إشغالات بعدد من أحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أحياء مدينة الجيزة، عدد من الحملات لرفع الإشغالات وصيانة الطرق ورفع المخلفات بالشوارع، حيث تم رفع كفاءة الجزيرة الوسطي بشارع نصر الدين بالعمرانية، برئاسة محمد نور، وتم ترميم ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى أمام مسجد نصر الدين بشارع الهرم، كما تم متابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة بشارع ترعة الزمر فى تواحد ميدانى لأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش بالمحافظة.

وفى السياق قاد محمد نور، رئيس حى العمرانية حملة بقطاع الطالبية أسفرت عن رفع إشغالات مقاهى بشارع العريش ورفع إشغالات شارع المطبعة، والجزيرة بشارع التلاتينى الجديد، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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وشن حى جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبد الفتاح، حملة لإزالة الإشغالات أسفرت عن إزالة كشك مخالف أمام مستشفى أم المصريين.