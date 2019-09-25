شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس تبدأ استقبال طلاب المرحلة الثالثة المرشحين للكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، بدء استقبال طلاب المرحلة الثالثة المقبولين بالكلية لاستكمال ملفات القبول وإجراء التنسيق الداخلى.

وحددت كلية الآداب بجامعة عين شمس، الأوراق المطلوبة فى شهادة الثانوية العامة، وشهادة ميلاد إليكترونية، وبطاقة الترشيح، وعدد 6 صور شخصية حديثة، ونموذج 2 جند للذكور .

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ووجهت الكلية جميع الطلاب المستجدين لإجراء تحليل فيروس سى ، مؤكدة أن إجراء هذا التحليل مستند هام بملف الطلاب ولا يقبل الطالب من غيره.

وحددت الكلية المصروفات الدراسية لطلاب الانتظام 776 جنيها، و 1164.5 جنيها لطلاب الإنتساب، محذرة الطلاب من التعامل مع أى شخص بيعدا عن الخزينة وأن يدفع الطالب المصروفات بشخصه لخزينة الكلية.