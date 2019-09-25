شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الجيزة: الكهنة يقدمون مثالًا للتضحية والمحبة لأجل الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، أمس بذكرى كهنوت أربعة من آباء الكنيسة الأب إبرام مرجان والأب ميشيل عبد الله رعاة كنيسة العذراء، بامبابة والأب دكتور اندراوس فهمى، راعى كنيسه العذراء و القديس اثناسيوس فى 6 أكتوبر والأب بيوس فرج راعى كنيسه القديس بولس بعزبه شكر بالفيوم بكنيسة العذراء أم النور للأقباط الكاثوليك فى إمبابة بحضور العديد من الراهبات وشعب الكنيسة المحتفل

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من جانبه قال الأنبا توماس الذى ترأس صلاة القداس، إن الآباء الكهنة يقدمون مثالا للتضحية والمحبة لأجل الكنيسة وتجمعهم صداقة عميقة رغم فروق السنوات بينهم.

عقب القداس التقط الكهنة الصور التذكارية مع رعايا الكنيسة واحتفلوا بتلك المناسبة .