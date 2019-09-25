شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بشوارع شرق مدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء مجدى الوصيف رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه تم شن عدة حملات بنطاق الحى بالتنسيق مع فريق العمل الميدانى من، شرطة المرافق وإدارة المتابعة والإزالات والإشغالات وفرع شرق مدينة نصر للنظافة والتجميل ومشرفى القطاعات.

وأسفرت الحملات عن رفع الإشغالات أمام نادى الطلائع وعمارات رابعة الاستثمارى أرض الجولف، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم رفع الإشغالات بشارع صقر قريش مع الواحه، وتم رفع الإشغالات لترميم المخلفات أمام مدرسة مدينة نصر الثانوية الصناعية بشارع عبد الحميد عوض مع شارع أحمد الصاوى.

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وأضاف انه تم إيقاف أعمال الشقه 71 عمارة 58 رابعه الاستثمارى وازالة رسالة إعلانية بشارع حسن المأمون ؛ وإزالة لافتة إعلانية طريق النصر لعدم تسديد الرسوم ؛ وإزالة علامات إرشادية (بدون ترخيص)، كما تم المرور بواسطة إدارة البيئة بالحي على عدة منشأت تبين وجود مخالفات بيئية وتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة فى نطاق حى شرق مدينة نصر، كما تم متابعة ورصد أعمال النظافة وأعمال متعهدى الجمع السكنى فى مناطق متفرقة بقطاع الحى.