شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تصدر النسخة الورقية لأول عدد من مجلتها الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جامعة القاهرة النسخة الورقية من العدد الأول من المجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS"، التى تصدر باللغة الانجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"، وكان العدد الإلكترونى قد صدر فى يوليو، وهى مجلة تهتم بالأبحاث التى توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة فى إحداث تغييرات إيجابية فى المجتمع، كما تساعد فى نشر أبحاث الأساتذة في العلوم الاجتماعية والإنسانية فى منصات النشر الدولى العالمية باللغة الإنجليزية أسوة بالعلوم الأساسية والطب والصيدلة والهندسة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المجلة الدولية هى الأولى للجامعة فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، موضحًا أن الجامعة تقوم بالعمل على هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الإعداد والتجهيز، مؤكدًا أن هذا الاصدار يُعد خطوة جديدة نحو العالمية، مما يساهم فى رفع ترتيب الجامعة فى التصنيفات الدولية، ويساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات النشر الدولى للباحثين العرب والأجانب.

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وأشار الخشت إلى أن الجامعة اتخذت أكبر "حزمة إجراءات" لتشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس، تمثلت في زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم في مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير في عام 2018، وتم رفع مكافأة النشر الدولي لعام 2019 بنسبة 100%، ورفع مكافأة النشر الدولي 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، ودعم بند الأبحاث بنسبة 100%؜ وهو خاص بمستلزمات ومواد البحث، كما تم رفع مكافاة الإشراف على الماجستير ألفي جنيه ، والإشراف على الدكتوراه إلى ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة مكافأة تحكيم الماجستير إلى 1200 جنيه، وتحكيم الدكتوراه إلى 1600 جنيه.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة موازنة البحث العلمى والنشر الدولى باسم الجامعة فى الدوريات العلمية المُصنفة دوليًا.