شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط "حسن نافعة والجزيرة" ضد مصر.. التسريبات تكشف اتفاقاته المادية على بيع وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، تسريبا جديدا لمكالمة هاتفية أجراها صحفي مع الدكتور حسن نافعة، بعد موافقة الأخير على إجراء حوار صحفى حول تحقيق يتم تصويره كفيلم تسجيلى، لحساب قناة الجزيرة القطرية ضد مصر.

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ويكشف "التسريب" استفسار الدكتور حسن نافعة عن تاريخ تحويل الأموال والمبلغ لحسابه البنكى، ليرد عليه مسئول فى "شبكة الجزيرة الإعلامية" بتواريخ السحب والتحويل التى تم إجراؤها على الحساب البنكى لأستاذ العلوم السياسية.

كان الإعلامي وائل الإبراشي، عرض ببرنامج كل يوم، مكالمة هاتفية أجراها صحفي مع الدكتور حسن نافعة، لإقناعه بإجراء حوار صحفى حول تحقيق يتم تصويره كفيلم تسجيلى، ليوافق الأخير على إجراء المقابلة الصحفية والتصوير، وتفاوض فى المبلغ الذى سيتقضاه نظير ذلك.

وقال "نافعة" خلال المكالمة: "معنديش مانع بس عاوز أضمن أن الكلام اللى هاقوله هينشر بكامله لأن إنت عارف ده موضوع حساس وأنا من اللحظة الأولى كنت معارض أنا خرجت من المصرى اليوم عندما طالبت بمحاكمة مرسى مش بسجنه، ونبقى نتكلم فى التفاصيل المالية لما تشوف بس إنت الضمانات دى".

وتواصل الصحفى مع "نافعة" بعد يومين"، وتفاوض مع الشاب الصحفى على المبلغ المطلوب، ليؤكد الشاب إنهم وضعوا 5 آلاف جنيه، فرفض نافعة المبلغ، وأكد أنه لن يتقاضى أقل من 1000 دولار، فيطلب منه الشاب الرجوع إلى الإدارة لمعرفة رأيهم فى ذلك.