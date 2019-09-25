شكرا لقرائتكم خبر عن جاسوس إخوانى يعترف: "نزلت مصر لمراقبة الأوضاع ودعم التظاهر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف أشرف أسعد أحمد طافش، فلسطينى الجنسية ويعيش فى قطاع غزة، بأنه دخل إلى مصر بتكليف من قبل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، من أجل مراقبة الأوضاع فى ميدان التحرير والإبلاغ بالتطورات، ودعم الفوضى والتظاهر داخل مصر.



أشرف طافش

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جواز سفر أشرف طافش

وأشرف أسعد أحمد طافش فلسطينى الجنسية من مواليد 1/9/1990، ودخل الأراضى المصرية بتاريخ 18/9/2019 عبر ميناء رفح البرى، ويقيم بأحد فنادق ميدان التحرير، حيث تبين أنه أحد عناصر خلايا سرايا القدس الجهادية، ويعمل كمسئول سرى للرصد والاتصال كما ضبط بحوزته بعض الأوراق التى تحتوى على التعليمات السرية لخلايا التنظيم، وذلك وفق ما عرضه الإعلامى عمرو اديب فى برنامج "الحكاية".