شكرا لقرائتكم خبر عن ​التجديد لمتحدث الأوقاف فى منصب رئيس القطاع الدينى لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت منذ قليل، موافقة رئيس مجلس الوزراء​، ​​بالتجديد للشيخ جابر طايع يوسف، فى منصبه كرئيس للقطاع الدينى لمدة عام​،​​ حسب النظام الوظيفى لشاغلى الدرجة الممتازة لوظائف الدولة النوعية، حيث يشترط التجديد السنوى لشاغلى الدرحات الوظيفية العليا حسب كفاءة شاغلها.

ويحمل قرار التجديد لـ"طايع" رقم "2261" لعام 2019، فى المستوى الوظيفى الممتاز، حيث يشغل طايع منصب آخر كمتحدث رسمي باسم الأوقاف، بينما يمكنه منصبه الرئيسى من ترأس مجلس وكلاء الأوقاف، ولجنة شئون العاملين المسئولة عن إجراءات وظيفية للعاملين، وعدد من اللجان النوعية بالوزارة، منذ 3 أعوام.​

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​وقد منحت اللجنة العلمية المشكلة لمناقشة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، درجة التخصص الماجستير ​العام الماضى ​بمعهد البحوث والدراسات الإسلامية بالزمالك (الباقورى) برئاسة الدكتور محمد نجيب عوضين المشرف على الرسالة​، ويدرس حاليا بمرحلة الدكتوراة.​

وحصل طايع على الماجستير فى الشريعة الإسلامية بتقدير جيد جدا، حيث ناقشه الدكتور عبدالله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر.

يشار إلى أن الشيخ جابر طايع، حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر، وعين إماما وخطيبا ومدرسا بوزارة الأوقاف فور تخرجه، ​وحصل على عدد من الدورات التخصصية، والتدريبية، ​وترقى فى المناصب القيادية حتى أصبح يترأس أهم منصب وظيفى ودينى بالوزارة، ومتحدثا رسميا للأوقاف.