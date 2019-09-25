شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التخطيط الأسبق: قيمة خط الفقر المعلنة مبالغ فيها وأدعو لتحليل دقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكك الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الأسبق، في قيمة خط الفقر التي أعلنها دخل البحث والإنفاق الصادر مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقال عثمان "قيمة خط الفقر مبالغ فيها ولا أعلم معدل التضخم المستخدم في تقدير هذه القيمة"، مضيفا " عندي شك أن الرقم القياسي المستخدم أعطى مبالغة في تقدير خط الفقر".

وأضاف عثمان خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن نسب الفقر تضاعفت منذ عام 2000 وحتى الآن نتيجة المبالغة في خط الفقر، وتسائل عثمان " ماذا لو كان خط الفقر تراجع بنسبة 10% أقترح إجراء تحليل دقيق واقعي"، مشيرا إلى أن النظام السياسي والاقتصادي شهد تغيرات كثيرة منذ عقود وبالتالي استمرار ارتفاع معدلات الفقر مسألة تحتاج إلى مناقشة.