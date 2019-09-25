تأجيل نظر تجديد حبس 9 متهمين بقضية "المحور الإعلامي الإرهابي" لـ 1 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل جلسة تجديد حبس 9 متهمين، قضية "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان، لجلسة 1 أكتوبر، لتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفيما وجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 تهم الاشتراك و الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد ، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.