"الداخلية": ضبط 2 من العناصر الإجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، لحيازتهم كميات من مخدري الهيروين والحشيش بقصد الإتجار.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

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وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط، عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية).. لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزته (60 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالي) ، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط، عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (200 جرام لمخدر الحشيش - سلاح أبيض "مطواه"- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.