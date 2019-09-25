ضبط سيدة أنشأت أكاديمية وهمية لـ"تزوير" الشهادات الدراسية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على إحدى السيدات لقيامها بإدارة أكاديمية وهمية بكفر الشيخ، وترويجها شهادات دراسية مزورة.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العاملة لمباحث الأموال العام بوسط الدلتا، أفادت بقيام إحدى السيدات (مقيمة بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن مقره بمحافظة كفرالشيخ، "للتدريب والدراسات المتخصصة" شهادات مزورة.

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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه بالاستعلام من الجهات المعنية بكفر الشيخ، أفادت بأن الأكاديمية المُشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على ما يلى ("72 شهادة باللغة الانجليزية تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجهات التعليمية "مزورة" – 7 أكلاشيهات منسوبة لبعض الجهات الحكومية والمعاهد والمؤسسات التعليمية -كمية من صور بطاقات الرقم القومي وشهادات تخرج بأسماء ضحاياها - جهاز كمبيوتر بمشتملاته).

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.