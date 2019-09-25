محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المطرية من ضبط شخصين (مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية)، حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما، وبحوزتهما (كراتين بداخلها ألعاب نارية "شماريخ"- مبلغ مالي). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد توزيعها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخصين لحيازتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية بالمطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.