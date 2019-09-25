مصر | "أسلحة نارية" و"قضايا مخدرات".. جهود "الداخلية" في المحافظات خلال 24 ساعة

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ضبط ( 8 قطع سلاح ناري، 10 قضايا اتجار بالمخدرات، 5 قطع سلاح أبيض، 32 قضية تموينية، 1045 مخالفة مرورية، تنفيذ 2534 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الشرقية.
ضبط ( 7 قطع سلاح ناري، 4 قضايا إتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 24 قضية تموينية، 887 مخالفة مرورية، تنفيذ 3512 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.
ضبط ( 7 قطع سلاح ناري، 80 قضية تموينية، 1222 مخالفة مرورية، تنفيذ 992 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.
ضبط ( 12 قطعة سلاح ناري، 3 قضايا إتجار بالمخدرات، 28 قضية تموينية، 3994 مخالفة مرورية، تنفيذ 1735 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا.
ضبط ( 3 قطع سلاح نارى، 3 قضايا إتجار بالمخدرات، 26 قضية تموينية، 431 مخالفة مرورية، تنفيذ 1202 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط.
ضبط ( 4 قطع سلاح ناري، 2 قضية إتجار بالمخدرات، 36 قضية تموينية، 927 مخالفة مرورية، تنفيذ 1303 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن بني سويف.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.