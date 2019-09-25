مصر | "أسلحة نارية" و"قضايا مخدرات".. جهود "الداخلية" في المحافظات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسلحة نارية" و"قضايا مخدرات".. جهود "الداخلية" في المحافظات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط ( 8 قطع سلاح ناري، 10 قضايا اتجار بالمخدرات، 5 قطع سلاح أبيض، 32 قضية تموينية، 1045 مخالفة مرورية، تنفيذ 2534 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الشرقية.

ضبط ( 7 قطع سلاح ناري، 4 قضايا إتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 24 قضية تموينية، 887 مخالفة مرورية، تنفيذ 3512 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.

ضبط ( 7 قطع سلاح ناري، 80 قضية تموينية، 1222 مخالفة مرورية، تنفيذ 992 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.

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ضبط ( 8 قطع سلاح ناري، 17 قضية إتجار بالمخدرات، 23 قضية تموينية، 1578 مخالفة مرورية، تنفيذ 7081 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن القليوبية. ضبط ( 12 قطعة سلاح ناري، 3 قضايا إتجار بالمخدرات، 28 قضية تموينية، 3994 مخالفة مرورية، تنفيذ 1735 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا.

ضبط ( 3 قطع سلاح نارى، 3 قضايا إتجار بالمخدرات، 26 قضية تموينية، 431 مخالفة مرورية، تنفيذ 1202 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط.

ضبط ( 4 قطع سلاح ناري، 2 قضية إتجار بالمخدرات، 36 قضية تموينية، 927 مخالفة مرورية، تنفيذ 1303 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن بني سويف.