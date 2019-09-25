مصر | تأجيل نظر تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل تجديد حبس 8 متهمين في اتهماهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 598 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا وذلك لجلسة 1 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وأفادت بأنه قد ورد إليها خطاب من مدير إدارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وانتفاء صلة المتهم بجريمة الانضمام لتنظيم الدولة "داعش"، وخلو الأوراق مما يثبت انضمامه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الارهابى واعتناق أفكاره، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ونشر أفكار التنظيم بين مخالطيهم.

وكانت قد اصدرت وزارة الداخلية بيانا يفيد بأن عنصرين إرهابيين قُتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالمنطقة الصحراوية الواقعة بنطاق مدينة بدر في محافظة القاهرة.

Advertisements

وأوضح البيان أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة الصادر ضدها أحكام قضائية لسابقة تورطها في تنفيذ عمليات عدائية، فقد تمكنت من تحديد مكان اختباء المحكوم عليه الهارب "أحمد عبدالعزيز خلف محمد" (24 عاما، ويقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط) ويتخذ من المنطقة الصحراوية الواقعة بنطاق مدينة بدر بمحافظة القاهرة وكرًا لاختبائه تمهيدًا لتنفيذ عمليات عدائية تجاه الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد.

وأشار البيان إلى أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 104 لسنة 2016 جنايات عسكرية (زرع عبوة متفجرة بمحيط قسم شرطة ثان أسيوط) ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضيتين رقمي 438 لسنة 2016، إدارى عسكري الخاصة بتفجير عبوة أمام مجمع محاكم أسيوط، و598 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا الخاصة بانضمامه لتنظيم إرهابي يستهدف تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.

وأوضح البيان تفاصيل الواقعة، حيث تم استهداف المتهم إلا أنه بادر المذكور وآخر مرافق له، بإطلاق النيران على القوات في محاولة للهرب، ما دفع القوات لتبادل إطلاق النار معهما، وأدى ذلك إلى مصرعهما والعثور بحيازتهما على بندقية آلية وخزينة بها 18 طلقة من ذات العيار، وبندقية FN وخزينة بها 13 طلقة من ذات العيار وكمية من الفوارغ الناتجة مع التعامل مع القوات.

وقال البيان إن المرافق للأول هو المتهم محمود عنتبلي محمد أحمد، من محافظة أسيوط، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 598 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، ويواجه فيها اتهاما بالانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.