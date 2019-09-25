مصر | تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

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في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب، ضبط خلالها (معسل أنواع مختلفة – معدات حفر – منشطات – قطع غيار ماكينات – مستلزمات طبية – شيش إلكترونية – هواتف محمولة - ملابس أجنبية الصنع ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا ( 1،595،297 –مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون آلفًا ومائتان سبعة وتسعون جنيهًا ).

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ الأجنبية المضبوطة بما يعادله بالجنيه المصري (336،250) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون جنيهًا وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (336،250 ثلاثمائة ستة وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون جنيهًا)، في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية.



وفي مجال الأمن العام: ضبط عدد (46) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، انتحال صفة )، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1298) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (231) حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (7) قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

