مصر | "المرور": استمرار أعمال الصيانة لأنفاق الميرغني والعروبة والثورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور": استمرار أعمال الصيانة لأنفاق الميرغني والعروبة والثورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بنطاق أنفاق ( الميرغني – العروبة – الثورة )، والتي تشهد أعمال صيانة منذ يومي الجمعة، والسبت (20، 21 الجاري) حيث تستمر الأعمال ليلًا فقط من (الساعة 12،05 صباحًا، وحتى الساعة 5،00 صباحًا) يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك أيام (27 - 28 9/ 2019م، وكذا أيام (4 - 5، 11- 12، 18 - 19/10/2019).

وهناك أسباب توقيع مخالفات المرور علي قائدي السيارات، وهي وجود ما يعيق رؤية ما بداخل السيارة مثل الزجاج الفامية وفي هذه الحالة يتم توقيع مخالفة مرورية من 100 إلي 300 جنيه.



السير بدون حزام الأمان وفي هذه الحالة يتم توقيع مخالفة مرورية بمقدار يتراوح من 100 إلي 300 جنيه.

السير في عكس الاتجاه وفي هذه الحالة يتم سحب رخصة القيادة لمدة شهر.



ركوب الدراجات البخارية بدون خوذة الرأس في هذه الحالة يُعرض السائق لغرامة مالية من 100 إلي 300 جنيه.

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التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وفي هذه الحالة يتم توقيع مخالفة مرورية بمقدار يتراوح من 100 إلي 300 جنيه.