مصر | "المرور": استمرار أعمال الصيانة لأنفاق الميرغني والعروبة والثورة

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وهناك أسباب توقيع مخالفات المرور علي قائدي السيارات، وهي وجود ما يعيق رؤية ما بداخل السيارة مثل الزجاج الفامية وفي هذه الحالة يتم توقيع مخالفة مرورية من 100 إلي 300 جنيه.
السير بدون حزام الأمان وفي هذه الحالة يتم توقيع مخالفة مرورية بمقدار يتراوح من 100 إلي 300 جنيه.
السير في عكس الاتجاه وفي هذه الحالة يتم سحب رخصة القيادة لمدة شهر.
ركوب الدراجات البخارية بدون خوذة الرأس في هذه الحالة يُعرض السائق لغرامة مالية من 100 إلي 300 جنيه.
التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وفي هذه الحالة يتم توقيع مخالفة مرورية بمقدار يتراوح من 100 إلي 300 جنيه.
القيام بأعمال مخالفة للقانون وغير شرعية في الطريق العام يعرضك لعقوبة تتراوح من 100 إلى 300 جنيه.
الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي:
لا يستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات المرورية بالرقم القومي فقط، بل يلزم رقم اللوحة المعدنية للسيارة التي يريد أن يستعلم عنها، وذلك من خلال الرابط الذي أتاحته بوابة الحكومة المصرية.
خدمة احذر أنت مخالف:
من الخدمات التي أتاحتها إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية خدمة الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول، والتي تنبه المواطن بالمخالفة التي ارتكبها وذلك عن طريق إرسال رسالة من خلال خدمة ” أحذر أنت مخالف” تتضمن بيان شامل بالمخالفات المرورية والغرامة الموقعة عليك.
استعلام عن المخالفات المرورية في السعودية:
يتمكن المواطن من الاستعلام عن المخالفات المرورية فى المملكة العربية السعودية عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.