مصر | استمرار إخلاء سبيل متهم بـ"خلية شقة الهرم" بتدابير احترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار إخلاء سبيل متهم بـ"خلية شقة الهرم" بتدابير احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، استمرار إخلاء سبيل المتهم أحمد سيد في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم"، بتدابير احترازية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وأفادت بأنه قد ورد إليها خطاب من مدير إدارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

ويواجه المتهمين واثنين آخرين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 6 متهمين بـ"خلية شقة الهرم"