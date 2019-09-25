أخبار مصر | باحث أثري يكشف عن الآثار العربية بسيناء قبل 2000 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث أثري يكشف عن الآثار العربية بسيناء قبل 2000 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تامر العراقي مفتش أول آثار منطقة جنوب سيناء، إن العرب الأنباط وعاصمتهم البتراء بالشام الأردن حاليًا كانت علاقتهم التجارية مع مصر القديمة متميزة.

وتابع أن العرب الأنباط قاموا بدور الوساطة التجارية بين حواضر العالم القديم وكانوا يقومون بقوافل تجارية إلى مصر ويصدرون لها منتجات شبه الجزيرة العربية والهند من توابل وبخور وعطور والملح المستخدم في التحنيط.

وأضاف أن الأنباط كانوا يستوردون من مصر الأحقاف الطبية والأرز والكتان، وكانوا يسجلون ذكرياتهم وأسماءهم علي صخور سيناء وتركوا آثار لهم من استراحات القوافل التجارية ومقابر لموتاهم الذين توفوا أثناء رحلتهم لمصر عبر سيناء،

وأشار العراقي أن تلك الحقائق تضمنها بحثه بعنوان الآثار والنقوش النبطية في سيناء في ضوء الاكتشافات الاثرية الحديثة، والذي تقدم به لنيل درجة الماجستير من كليه الآداب جامعة كفر الشيخ.

وتكونت لجنه الحكم والمناقشة من أستاذ دكتور محمود فوزي الفطاطري أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة كفر الشيخ مناقشًا ورئيسًا، ود. إيمان عبد العزيز أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة كفر الشيخ مشرفًا رئيسيًا، ود. عبد الحميد مسعود أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة عين شمس مناقشًا وعضوًا ود. جمال سليمان عامر مدير عام بمنطقه آثار جنوب سيناء مشرفًا مشارك، حيث تناولت الرساله الكتابة النبطية وأثرها علي نشأة الخط العربي وتنوعه وتطوره، وقد نال الباحث درجه الماجستير بتقدير عام امتياز.

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والأنباط ومفردها نبط 169 ق.م - 106 م هي مملكة عربية، قديمة قامت في صحراء النقب وسيناء والأردن وأجزاء من شمال شبه الجزيرة العربية.

وكانت عاصمتهم مدينة البتراء في الأردن وكانت محطة استراتيجية واقعة على طريق البخور إذ أنها تقع على مفترق طرق القوافل القادمة من اليمن وتربطها بالشام ومصر والبحر الأبيض المتوسط.

والنبط قبيلة بدوية انتشرت في سيناء والنقب منذ القرن السادس قبل الميلاد وفي القرن الثاني قبل الميلاد احتلوا مناطق الادوميين في الأردن واخضعوهم واقاموا مملكة الأنباط وجعلوا سلع (الرقيم) عاصمتهم وكذلك تمكنوا من اخضاع عدة شعوب أخرى كالاراميين والكنعانيين والقيداريين والعمونيون والمدينيين في المنطقة الممتدة بين دمشق وسيناء.

وتمددوا لمنطقة العلا واتخذوا من الحجر (مدائن صالح) مدافن لاثرياءهم وسادة القوم والمسؤولين النبطيين.

وأطلق العرب تسمية النبط على سكان جنوب العراق متحدثي اللغة الآرامية وعلى سريان سوريا وكذا استعنلوا مصطلح السريان بالرغم ان السريان وسكان العراق لم يطلقوا على انفسهم تسمية النبط، ولم تتواجد قبيلة النبط الأردنية في مناطقهم.