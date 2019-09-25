أخبار مصر | "العصار" يتفقد مجمع "توازن" الصناعى و"الياه سات" لبناء السفن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يتفقد مجمع "توازن" الصناعى و"الياه سات" لبناء السفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له بزيارة مجمع "توازن" الصناعي بمدينة أبو ظبى وذلك؛ للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة التى تمتلكها الشركات الإماراتية داخل مجمع التوازن.

حيث قام الوزير ويرافقه الوفد بجولة للإطلاع على عدد من الشركات داخل المجمع ومن بينها (شركة توازن ديناميكس العامله فى مجال تصنيع وتجميع أنظمة التوجيه فائق الدقة للذخائر التقليدية المحمولة جوًا، شركة نمر العاملة فى مجال تصنيع الآليات العسكرية الخفيفة والمتوسطة، شركة بارج للذخائر العاملة فى مجال إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة وإنتاج أعيرة الذخيرة المتوسطة والكبيرة، وشركة كاراكال الدولية العاملة فى مجال تصنيع الأسلحة الصغيرة (OME )، وخلال الجولة تم استعراض أوجه التعاون بين هذه الشركات وشركات الإنتاج الحربي كما تم التعرف على أحدث نظم التصنيع والتكنولوجيات المستخدمة لديهم.

وقد أكد "العصار" أن مجمع " توازن" الصناعى يعد مركزًا رائدًا للصناعات الدقيقة والمتقدمة فى المنطقة ويلعب دورا هاما في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة متطورة لقطاعات التصنيع الإستراتيجي، الأمر الذى يجب أن يحتذي به فى كافة الدول التى تسعى إلى إنشاء بنية تحتية متطورة وخلق قاعدة صناعية قوية لاقتصادها.

وقد أعرب العصار عن رغبته فى التعاون المشترك مع عدد من الشركات التى تمت زيارتها داخل المجمع، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى إيفاد عدد من الوفود الفنية لزيارة مجمع "توازن" الصناعى وبحث سبل التصنيع ذات الإهتمام المشترك التى يمكن التعاون من خلالها مع الشركات الإماراتية فى مجال الصناعات الدفاعية والصناعات المكملة لها.

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ومن ناحية أخرى التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له برئيس مجلس إدارة شركة "الياه سات" الإماراتية،حيث تم خلال اللقاء التعرف على الإمكانيات التكنولوجية والفنية لشركة "ياه سات" العاملة فى مجال خدمات الانترنت الفضائى والبث التلفزيونى والاتصالات للقطاعات الحكومية والتجارية وذلك عبر مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب غرب آسيا.

كما التقي العصار والوفد المرافق له السيد علي الشحي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن وتم الإطلاع خلال الجولة على الأنواع المختلفة التى تنتجها الشركة من السفن البحرية والزوارق الحربية والقوارب عالية السرعة وقوارب القتال السريعة وسفن الإنزال كما تم التعرف على أنظمة القتال المستخدمة داخل السفن شديدة التعقيد.

وقد أعرب "العصار" عن فخره بما تمتلكه الشركة من إمكانيات تقنية عالية المستوى ومن عمالة ماهرة ومدربة، مؤكدًا على الدور الهام الذى تقوم به الشركة لخدمة القوات البحرية بدولة الإمارات.

وقد أعرب عن تطلعه للتعاون مع "شركة أبوظبى" فيما يتعلق بالتصنيع المشترك لمعدات تجهيز السفن من الأنظمة الدفاعية والقتالية ودهانات السفن.