شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد إبراهيم: السيسي أعاد الحياة لمبادرة السلام العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم، خلال مشاركته الحالية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، رؤية متكاملة لمعالجة المشاكل والأزمات الإقليمية والدولية، وطرح أمام العالم أجندة عمل شاملة وعملية وواقعية.

ووصف «إبراهيم»، في تصريحات صحفية، من نيويورك، خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «بالتاريخي»، حيث يرسم خريطة طريق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة وفي أفريقيا والدور الدولي المطلوب.

وأشار إلى أنه على المستوي الداخلي فقد أكد الرئيس مدي نجاح التجربة المصرية ذات المسارين المتوازيين، الأول مكافحة الإرهاب والثاني خطة الإصلاح الاقتصادي والتي نسب الفضل في نجاحها للشعب المصري.

وأضاف أنه على المستوي الإقليمي، فقد طالب الرئيس بأن يتم علاج جذور الأزمات الحالية في كل من سوريا وليبيا واليمن على قاعدة الحفاظ على هذه الدول وسلامة أراضيها.

واستطرد «إبراهيم»: «الرئيس السيسي انتصر للقضية الفلسطينية وأعاد الحياة لمبادرة السلام العربية وطالب العالم باتخاذ قرارات جريئة لإعادة الحقوق الفلسطينية وخاصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية». لافتا إلى أنه على مستوى التهديدات في منطقة الخليج، فقد طالب الرئيس، في كلمته، بإنهاء التدخلات الأجنبية التي تقوض الأمن القومي العربي وخاصة الاعتداءات الأخيرة ضد السعودية.

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وتابع أنه فيما يتعلق بأفريقيا، فقد أكد الرئيس نجاح مبدأ إنهاء المشاكل الأفريقية وخاصة في السودان حيث أوضح الرئيس أن التركيز الحالي يتمثل في دعم التنمية في افريقيا وطالب سيادته العالم بدعم هذا التوجه.

وحول إصلاح مؤسسات مجلس الأمن، قال اللواء محمد ابراهيم إن الرئيس تحدث من منطلق أن مصر هي من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وطالب بمعالجة القصور في عملية تشكيل واتخاذ القرار في مجلس الأمن.

في سياق آخر، أشار عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن الرئيس السيسي كان شديد الوضوح في كلمته حول مسألة سد النهضة، حيث أكد أن مصر تفهمت توجه إثيوبيا لبناء السد على قاعدة عدم الإضرار بحصة مصر من المياه، وأوضح أن الرئيس أشار إلى إعلان المبادئ الموقع عام 2015 وما تلاه من مفاوضات لم تؤد إلى نتائج.

وأضاف: «لقد وضع الرئيس المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بضرورة حث جميع الأطراف على إبداء المرونة المطلوبة لأن استمرار المشكلة سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة؛ ولم يفت الرئيس أن يعيد التأكيد على أن قضية المياه بالنسبة لمصر هي مسألة حياة ووجود».

وحول مكافحة الإرهاب، أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد التأكيد على أن الأمر أصبح يتطلب الإسراع في بلورة نهج دولي شامل لمكافحة الإرهاب.

وثمّن «إبراهيم» لقاءات الرئيس السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: «الرئيس استثمر تواجده في الأمم المتحدة في عقد لقاءات هامة مع العديد من زعامات العالم، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد بسياسات الرئيس السيسي ودور مصر الفاعل في المنطقة؛ كما التقى مع العديد من الرؤساء والملوك العرب والأفارقة والأوربيين».