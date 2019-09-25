شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال الأعمال الأمريكية المصرية»: السيسي وضع رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال الأمريكية المصرية، ستيفن لوتس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رؤية وخطة واضحة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما شجع واشنطن على الاستثمار في عدة قطاعات بها.

وأشار لوتس، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر شهدت صعوبات عدة على صعيد وضعها الاقتصادي، حيث اتخذ الرئيس السيسي عدة إجراءات جريئة نحو إعادة الاقتصاد المصري إلى خطواته المتعافية، وأزال عدة حواجز ما فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وتنمية ما هو موجود بالفعل.

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وأضاف أن هناك بعض القطاعات المحددة، بخطط دقيقة، تم وضعها حيز التنفيذ، ونفذت بالفعل، مؤكدا أن الرئيس السيسي لديه أولوية لمكافحة فيروس (سي) وهذا يعتبر فرصة للشركات العاملة في المجال الصحي أيضا بالاستثمار في ذلك.

وأكد أن التطور في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وغيرها في مصر أمر مثير للاهتمام، لأنه لا يشمل قطاع واحد فقط، بل شمل الكثير من القطاعات، وهناك الكثير من القصص الإيجابية التي تشجع الشركات على الاستثمار، لافتا إلى أن الكثير من الشركات تفضل الاستثمار في مصر عندما تفكر في الشرق الأوسط، وهي تعتبر شهادة لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن الازدهار الاقتصادي الذي تشهده مصر يزيد من مصداقية الرئيس السيسي، كما أن هناك زيادة للمنافسة في السوق المصري بفضل تلك الجهود، لافتا إلى أن السيسي يجتمع مع أعضاء الجمعية في نيويورك للعام الخامس على التوالي، وحققت الجمعية الكثير من التقدم منذ الاجتماع الأول، بالإضافة لعدة اجتماعات تم عقدها في القاهرة واجتماعات أخرى في واشنطن.

وأشار لوتس إلى أن هناك تقدما تم إحرازه على صعيد بعض اللوائح والسياسات التي تؤثر في قطاع الزراعة، وهذه علامة إيجابية، كما أن هناك فرصا هائلة في مصر لتوسيع الإنتاج الزراعي والغذائي، حيث تستضيف الغرفة الأمريكية هذا الشأن، لبحث أمور هامة مثل الحفاظ على المياه، وتكنولوجيا المياه، وعمليات تصنيع الإنتاج الغذائي.