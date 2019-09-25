شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تعلن مراقبة المنشآت الصناعية للوقوف على التزامها بيئيًا بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أعد خطة لمراقبة المنشآت الصناعية، حيث تم حصر المنشآت شديدة التلوث، والبدء بأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي للمصانع، للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة، تحت إشراف مدير إدارة الصرف الصناعى، ونائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه يتم أخذ العينات وتحليلها بمعمل معالجة 6 أكتوبر الغربية، ويتم تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بمنظومة الصرف الصناعي، والمتمثلة في القانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحتة التنفيذية رقم 44 لسنة 2000، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2018، بتطبيق أعباء الصرف الصناعي، حيث تم التنسيق مع جمعية المستثمرين لعقد ورشة عمل عن أخطار الصرف الصناعي والتعريف بقرار رئيس مجلس الوزراء 1012 لسنة 2018.

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وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن إدارة التحكم في مخلفات الصرف الصناعي تسعى إلى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وتحويلها من منشآت يتم فيها التخلص الآمن من الصرف الصناعي، إلى منشآت يتم فيها إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعي، مضيفاً أنه تم إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعي في 12 منشأة صناعية، وذلك بفضل التعاون المثمر، وجهود بناء الثقة والتوعية من قبل جهاز المدينة متمثلا في إدارة الصرف الصناعي ومالكي المنشآت الصناعية.

وقال المهندس شريف الشربيني، إن من أهم أهداف إدارة الصرف الصناعي بجهاز المدينة، هي مساعدة المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، للوصول إلى أفضل وضع بيئي للصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام الآمن، فليس هدفنا إغلاق المنشأت الصناعية والتجارية، لأن الصناعة والانتاج هو أحد أهم نواتج الدخل القومي، ونحن نفخر بصناعة مصر أمام العالم، ولكن بشرط أن تكون المنشآت متوافقة بيئيا، وتطبق أحكام القوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف، أنه عندما تم إحكام المراقبة على المنشآت الصناعية، أصبحت المياه الواردة إلى محطة المعالجة متوافقة مع حدود القانون، وبالتالى أصبحت المعالجة الثلاثية بكفاءة 100 %، وتم البدء في اعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيا في رى المسطحات الخضراء، وهذا من أهم نتائج التعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الستثمرين وجهاز مدينة 6 أكتوبر.