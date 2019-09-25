شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط»: انتهاء الدفعة الأولى لمتدربي الإدارة العامة بجامعة كينجز بلندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن انتهاء المرحلة الثانية للدفعة الأولى من المتدربين بمنحة دبلومة الإدارة العامة لدراستهم بجامعة كينجز بلندن، وبدء الدراسة بالمرحلة الثالثة والأخيرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لعدد من موظفي الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا الإطار قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المتدربين شهدوا تدريبًا مكثفًا على مدار شهر كامل بجامعة كينجز بلندن، حيث تم التدريب على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة، وعصر الميكنة وتطوير الحكومات، وإدارة المصالح والقطاعات العامة، وكذلك التدريب على مهارات اتخاذ القرار.

وأشارت إلى أن المتدربين قاموا كذلك خلال هذه المرحلة بإعداد زيارات ميدانية لهيئات حكومية مختلفة بلندن للتعرف على نظم الإدارة الناجحة المتبعة بها، وهو ما يدعم مبدأ التبادل الثقافي بين الدول والاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الإدارة الحكومية عالميًا وإقليميًا والتعرف على أنظمة جديدة يمكن الاستفادة منها.

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وأوضحت وزيرة التخطيط أن عقد الشراكات مع أفضل الجامعات التعليمية الدولية من أجل العمل على تأهيل وتدريب موظفي الجهاز الإداري يعمل على تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي وذلك بالتركيز على عدد من الموضوعات الأساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل.

وأشارت إلى أن الاهتمام بهذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج المستهدفة للقيادات الوسطي في إطار منظومة متكاملة لبناء وتنمية القدرات، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 بالاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر المحرك الأساسي لتحقيق تطلعات الدولة، مشيرة إلى أهمية العمل على تطوير کادر من القيادات الواعدة لإدارة دفة عملية التحول المؤسسي ومتابعة توجهات الرؤية وهندسة وإدارة التغيير، الذي يعد من أهم مقومات نجاح تحقيق الرؤية، موضحة أنه من المستهدف مد برنامج التدريب على مستوي المحافظات حيث تم توجيه دعوة للجامعات المختلفة للمشاركة لتحقيق أقصى استفادة من الناحية التعليمية والتدريبية.

يذكر أن المتدربين قاموا بزيارة كل من مبنى بلدية لندن ومبنى البورصة والتعرف على آليات سير العمل بهما، وكذلك زيارة مكتبة لندن التي تضم عدد ضخم من الكتب والأبحاث العلمية المنشورة والاطلاع على تلك الأبحاث والدراسات بالمكتبة بالإضافة إلى القيام بجولات أخرى بلندن للتعرف على تاريخ المدينة.

وينقسم البرنامج النموذجي إلى ثلاث مراحل تنفذ خلال ثلاثة أشهر، حيث تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنفيذ المرحلتين الأولى والثالثة حيث يتلقى المشاركون خلال المرحلة الأولي تدريبًا مكثفًا على مجموعة من الموضوعات والمهارات تتضمن دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، ومشاركة أصحاب المصالح، والإدارة الاستراتيجية في المجال الحكومي، بالإضافة إلى مهارات الإبداع وآليات التقييم والمتابعة، كما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة التدريب على موضوعات الحوكمة، ومهارات التواصل الفعال، ومهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسي.