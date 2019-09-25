شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف الإسكندرية» يوجه الأئمة بالدعاء لمصر في خطبة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اجتماعاً طارئاً، اليوم الأربعاء، بمقر المديرية، ضم مديري الإدارات الفرعية الـ11 وبحضور الشيخ عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، لمناقشة العديد من الأمور التي تخص الملف الدعوي الفترة المقبلة.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور الهامة، من بينها التأكيد على المحافظة على بيوت الله المساجد وإعدادها إعدادًا جيداً لاستقبال المصلين والالتزام بخطبة الوزارة موضوعاً ووقتاً، مع الالتزام بالزي الأزهري وعدم السماح لأحد بإلقاء الدروس والخطب إلا بتصريح معتمد من الوزارة وأداء الدروس والقوافل الدعوية والأمسيات، ورفع تقرير أسبوعي عن نتيجة الأداء، مع تطبيق المنشور الخاص بذلك.

ووجه وكيل الوزارة الأئمة بضرورة الدعاء لمصر بالأمن والأمان في دعاء خطبة الجمعة، مع مواجهة الشائعات التي تهدف لزعزعة أمن الوطن واستقراره.