شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه العرب بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه يجري العمل على إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة العرب بمدينة الغردقة بتكلفة تقديرية 3 ملايين و500 ألف جنيه، لتحسين كميات ضخ المياه ولتأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها لأهالي المنطقة.

وأشار رئيس شركة مياه البحر الأحمر إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عمليات الإحلال والتجديد لبعض شبكات المياه بعدة مناطق، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة المياه التي تصل للمواطن، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة، وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.