شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل النشاط الثقافي لأطفال دور الرعاية بالتعاون بين «التضامن» و«الثقافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار أنشطة مبادرة بينا بوزارة التضامن الاجتماعي استكملت هذا الأسبوع دور رعاية الأيتام بالوزارة، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة أنشطتها الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، من خلال فعاليات «بينا ثقافة»، حيث قام ٥٠ ابنا وابنة تابعين لدور الفتح والفسطاط والهدى الإسلامي بزيارة الحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب، كما قام شباب المبادرة بزيارة الأبناء بمؤسسة عين شمس للدفاع الاجتماعي، حيث قام الأطفال بتنفيذ العديد من الأنشطة لتنمية مهاراتهم وعروض فنون تشكيلية وعروض تمثيلية واستعراضية وغنائية مقدمة من فريق ذوى الإعاقة.

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وصرحت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بأن برنامج «بينا ثقافة» يعمل على الارتقاء بالجوانب الثقافية لدى الأبناء بدور الأيتام واكتشاف المواهب بما يعمل على تنمية وتعزيز الجوانب الفنية لديهم وتنمية وعى الأبناء وخلق جيل واعى ينشأ على الانتماء للوطن، وأضافت أنها إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى، والتي تتم بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة.

كما أشارت الألفى إلى أهمية تلك الأنشطة في بناء شخصية الطفل وتلبية احتياجاته المعرفية والنفسية وحصوله على حقه في المشاركة في مظاهر الحياة العامة، لذا كان السعي لتنفيذ هذه الأنشطة الثقافية لتكون إحدى الخطوات الداعمة في دمج الأطفال من دور الرعاية بالمجتمع.

وتعد «مبادرة بينا» إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB عام ٢٠١٥ للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دور المراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وإدارة الموارد القائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور.