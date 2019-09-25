شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ أول برنامج تعليمى باستخدام التكنولوجيا في مدارس رياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ التنفيذ الفعلى التطبيقى لأول برنامج تعليمى باستخدام التكنولوجيا في مدارس رياض الأطفال وذلك تمهيدا لتعميمه على باقى المدارس في مختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد أشرف عبدالعزيز سليمان، موجه أول اللغة الفرنسية ومسؤل وحدة دمج واستخدام التكنولوجيا في التعليم بالتطوير التكنولوجى في شمال سيناء، والمشرف على تدريب الدفعة الأولى من معلمات رياض الأطفال أنه تم بالفعل تطبيق البرنامج على الأطفال في مدرسة الريسة الرسمية للغات بالعريش.. حيث قامت معلمة رياض الأطفال بعمل ورشة عمل للتلاميذ عن الواقع الافتراضى وتقنية الواقع الافتراضى ( VR ) والواقع المعزز ( AR )، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعى في التعليم وتقنية الواقع، وذلك تطبيقا لما تم تطبيقه من خلال ورشة العمل التدريبية في هذا المجال، والذى لقى استجابة من الأطفال بعد انبهارهم بالوسائل الحديثة للتعلم وشغفهم على مشاهدة كل ما هو جديد في هذا المجال.

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وأشار إلى أنه بذلك تكون محافظة شمال سيناء أول محافظة تطبق هذا البرنامج على مستوى الجمهورية، وسيتم تعميمه على باقى المراحل التعليمية بعد تدريب كوادر العمل التطبيقى من المعلمين والمعلمات في مختلف المواد الدراسية على مستوى باقى المراحل التعليمية، حيث تشمل آلية التنفيذ 3 مراحل أساسية، وهى: تدريب كوادر مختارة من كل إدارة تعليمية للتدريب من قبل المدرب، أن يقوم كل مدرب بتدريب نخبة مختارة من كل مدرسة، وأن يقوم المتدرب بتدريب زملائه في المدرسة تحت إشراف وحدة التدريب وبدء التنفيذ الفعلى للبرنامج على أرض الواقع مع التلاميذ والطلاب.

وأضافت داليا حلمى رضوان، موجهة رياض الأطفال في إدارة العريش التعليمية، أنه تم الاتفاق على إعداد مجموعات عمل لتدريب باقى المعلمات لتحويل منهج رياض الأطفال إلى كتاب تفاعلى يقرن الحروف بالأصوات والصور بالحركة وتعميمه على مستوى مدارس رياض الأطفال.

ومن جانبها، أكدت حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع إدارة العلاقات الثقافية للاستفادة من المعلمين العائدين من البعثات الخارجية في نقل التكنولوجيا المتطورة والاستفادة منها في تطوير التعليم وتحقيق الاستفادة من المبعوثين العائدين في نقل خبراتهم إلى باقى زملائهم لتعميم الاستفادة.. مشيرة إلى أنه تم البدء بمعلمات مرحلة رياض الأطفال، على أن يتم استكمال التدريب لمعلمى باقى المراحل وإعداد المدربين لتدريب زملائهم على استخدام التكنولوجيا في التعليم واستخدام أفضل الطرق لجذب التلاميذ والطلاب وتشويقهم إلى التعليم، ونقل خبرات المبعوثين العائدين إلى زملائهم لتعميم ذلك على مستوى المحافظة بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ومواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية وثورة الاتصالات.

ومما يذكر أنه سبق تدريب الدفعة الأولى من معلمات مدارس رياض الاطفال بادارة العريش التعليمية خلال الأسبوع الماضى بهدف إعداد كوادر لتنفيذ البرنامج وجعل المتعلم يشعر بمتعة التعليم داخل الفصل وخارجة باستخدام مهارات القرن 21 في التعليم عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعى في التعليم وتقنية الواقع الافتراضى (VR) والواقع المعزز (AR)، وتحويل جميع الكتب المدرسية إلى كتب إلكترونية تفاعلية.