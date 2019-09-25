شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بإعداد تقارير حول طلاء واجهات المباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بضرورة موافاة الوزارة بتقرير يتضمن إجمالى أعداد المباني التي تم طلاؤها بمدن المحافظات والمناطق التي تم الانتهاء منها، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وفى إطار المتابعة الدورية من وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بمدن وعواصم المحافظات.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه سيتم عرض تلك التقارير في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ القرارات السابق صدورها بعدم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها بالطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى، وذلك لحين تشطيب جميع الواجهات على أن يكون دهان الواجهات بلون واحد للمبانى كلها.

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وطالب الوزير بأن يقوم المختصون بالمحافظات بتحديد الألوان المناسبة لكل (مدينة- حى- منطقة) بما يساعد في تحسين الصورة البصرية وإبراز الهوية العمرانية والطابع المعمارى، مع ضرورة المتابعة الميدانية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيدا بالمبانى والعقارات التي تم تنفيذ القرار والتشطيب الجماعى لواجهاتها بما كان له بالغ الأثر في إظهار الشكل الجمالى وتحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية لمناطق كثيرة بالمحافظات، مشددا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية في هذا الشأن، ومساعدة المواطنين في عملية التنفيذ بما يساعد في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة في إظهار الصورة الجمالية والحضارية لكل المدن بدلاً من الطوب الأحمر الذي يغطى واجهات المنازل بصورة غير حضارية.

ولفت إلى أن المحافظات تراعى في تنفيذ ذلك التوجيه الأماكن الأثرية والمعمارية التي تتمتع بطبيعة خاصة، مشيراً إلى ضرورة مساندة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لذلك التوجه من الدولة والقيادة السياسية وحث وتحفيز المواطنين لتنفيذ القرار والاستفادة من تجربة عدد من المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، وما شهدته في منطقة القاهرة الخديوية وإعادتها لسابق عهدها فيما يخص واجهات المبانى والعمارات فيها، بالإضافة إلى تجربة سابقة لمحافظة الجيزة في توحيد لون عقارات ومبانى بعض شوارعها الرئيسية في السنوات الأخيرة.

وجدد الوزير التأكيد على أن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذي وجه به الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعات مجلس المحافظين بتشطيب وطلاء واجهات المنازل في المحافظات يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، مؤكدا أن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، موضحا أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يتضمن ضمن شروطه أيضاً ضرورة طلاء ودهان واجهات العقارات المخالفة كاملة التشطيب قبل التصالح.